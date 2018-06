Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat mit großer Bestürzung auf den Tod des ehemaligen tschechischen Außenministers reagiert. Mit Jiri Dienstbier würden Tschechien und Europa einen ganz großen Demokraten und überzeugten Menschenrechtler verlieren. Das schrieb er in einem Kondolenzschreiben an seinen tschechischen Amtskollegen Karel Schwarzenberg. Die Deutschen würden die Durchschneidung des Eisernen Vorhanges an der deutsch-tschechischen Grenze zusammen mit Hans-Dietrich Genscher nicht vergessen.

