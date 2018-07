Koblenz (dpa) - Nach dem Schnee kommt das Hochwasser: Die Pegelstände in weiten Teilen Deutschlands sind in der Nacht weiter gestiegen. Tauende Schneemassen und Regen ließen bereits Gewässer über die Ufer treten. Ein Jahrhunderthochwasser droht aber nach derzeitigem Stand nicht. In Koblenz rechnet die Feuerwehr jedoch immerhin mit dem größten Hochwasser seit zehn Jahren. An der Oder bereitet vor allem das Eis Sorgen. Eisbrecher sind im Einsatz, damit die Wassermassen schneller abfließen können.

