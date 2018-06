Hamburg (dpa) - Konkurrenz für die Deutsche Bahn: Am 1. September will das Eisenbahnunternehmen Hamburg-Köln-Express GmbH seinen Reisezugfernverkehr auf der Strecke Hamburg-Köln starten. Das sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, Derek Ladewig, dem Bielefelder «Westfalen-Blatt». Der Zug werde drei Mal am Tag fahren. Die Ticketpreise würden unter denen der Deutschen Bahn liegen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

