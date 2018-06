Berlin (dpa) - Thilo Sarrazin wehrt sich gegen seinen drohenden Parteiausschluss bei der SPD. Sein Rechtsbeistand Klaus von Dohnanyi wies in in einer Stellungnahme an die zuständige Schiedskommission der Partei den Vorwurf des parteischädigenden Verhaltens zurück. Laut «Rheinischer Post» argumentiert Dohnanyi, die umstrittenen Thesen Sarrazins zur Integrationspolitik würden sich nur auf einen Teil der Migranten beziehen und seien nicht rassistisch. Mit einer Entscheidung der SPD wird erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

