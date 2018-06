New York (dpa) - Hollywoods wohl schönstes Paar hat Nachwuchs. Das australische Model Miranda Kerr und der englische Schauspieler Orlando Bloom haben einen Sohn bekommen, wie US-Medien berichteten.

Nach Angaben des Internetdienstes «X17» kam das Kind am Freitag in einem Krankenhaus bei Los Angeles zur Welt. Der Name wurde zunächst nicht bekannt.

Das «Victoria's Secret»-Model Kerr ist seit Februar 2007 mit Bloom («Fluch der Karibik», «Herr der Ringe») zusammen und seit dem 21. Juli 2010 mit ihm verheiratet. Die 27-Jährige hatte im September mitgeteilt, dass sie im vierten Monat schwanger sei.

Für Kerrs Familie war die Geburt ein Hoffnungsschimmer nach privatem Ungemach: Wenige Tage zuvor war nach Angaben der britischen «Daily Mail» das Haus ihrer Großeltern von einem Blitz getroffen worden und abgebrannt.