Bei Anschlag in Tucson verletzte Politikerin weiter in Lebensgefahr

Washington (dpa) - Die in Arizona mit einem Kopfschuss verletzte Kongressabgeordnete schwebt noch immer in Lebensgefahr. Sie wurde operiert und wird in einem Krankenhaus in Tucson überwacht. Ihre Ärzte sind optimistisch, dass die Patientin überlebt. Die Mediziner sprachen von einem glatten Kopfdurchschuss bei der Politikerin. Der 22 Jahre alte Täter hatte mit seiner halbautomatischen Pistole auch auf weitere Menschen geschossen - sechs starben, darunter ein neunjähriges Mädchen. Präsident Obama äußerte sich erschüttert.

Hohe Wahlbeteiligung bei Volksabstimmung im Südsudan

Juba (dpa) - Die Menschen im Südsudan stellen seit heute die Weichen für ihre Zukunft - mit einer Volksabstimmung über einen eigenen Staat. Der prominenteste Wahlbeobachter George Clooney sprach von einem großartigen Tag. Im Südsudan herrscht Feierstimmung. Schon am ersten Tag der bis Mitte Januar dauernden Volksabstimmung strömten Hunderttausende in die Wahllokale. Beobachter rechnen damit, dass die Abspaltung des christlichen und rohstoffreichen Südens vom arabischen Norden vollzogen wird. Ein Ergebnis wird im Februar erwartet.

Westerwelle von Pakistan nach Afghanistan weitergereist

Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist von Pakistan aus nach Afghanistan weitergereist. In Kabul warb er für eine nationale Aussöhnung am Hindukusch. Eine militärische Lösung allein könne nicht funktionieren, sagte Westerwelle. Thema der Gespräche ist auch das neue Afghanistanmandat für die Bundeswehr, das noch im Januar verabschiedet werden soll. Derzeit sind etwa 4600 deutsche Soldaten im Einsatz in Afghanistan. Aus Sicherheitsgründen war die Reise des Ministers bis zur Ankunft in Kabul geheimgehalten worden.

Tausende Menschen bei Gedenken für Liebknecht und Luxemburg