Berlin (dpa) - Hochwasseralarm in Deutschland: Regen und schmelzende Schneemassen lassen in vielen Regionen die Flüsse weiter anschwellen. Einige Mosel-Orte sind bereits überschwemmt. Und auch in Thüringen mussten jetzt erste Brücken über die Unstrut gesperrt werden. In Brandenburg sanken in der Nacht die Pegelstände. Eisbrecher hatten sich flussaufwärts durch das tief gefrorene Wasser geschoben und den Weg zur Ostsee freigemacht. Für heute kündigte der Deutsche Wetterdienst zum anhaltenden Tauwetter bundesweit weiteren Regen an.

