Berlin (dpa) - Joelina, die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews, möchte ohne Papa eine erfolgreiche Popsängerin werden. Schlager sei gar nicht das was sie machen wolle, sagte sie. Mit ihrem 65 Jahre alten Vater möchte sie nicht auftreten, um bei der Musik nicht mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Die 15-Jährige, die Lady Gaga als ein Vorbild bezeichnet, wünscht sich Erfolg in Deutschland wie in den USA, wo sie bereits im Musikgeschäft ist und mit einem Song in den Charts landete. Ihr «ganz großes Vorbild» sei Michael Jackson.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.