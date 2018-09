Brisbane (dpa) - Robin Söderling hat das ATP-Tennisturnier im australischen Brisbane gewonnen. Der an Nummer eins gesetzte Schwede besiegte im Endspiel Titelverteidiger Andy Roddick 6:3, 7:5. Söderling hatte bei dem Hartplatzturnier in der zweiten Runde den Stuttgarter Michael Berrer ausgeschaltet. In der neuen Weltrangliste wird sich Söderling vom fünften auf den vierten Platz verbessern.

