Washington (dpa) - Der Schütze von Arizona soll noch heute in ersten Punkten angeklagt werden. Das teilte das FBI mit. Angaben über die Tatmotive gibt es noch nicht. Laut Polizei wird weiterhin nach einem Mann gesucht, der in der Nähe des Schützen am Tatort gesehen wurde. Die Ermittler glauben aber immer weniger daran, dass dieser etwas mit dem Blutbad zu tun hatte. Der Zustand der angeschossenen Politikerin wird von den Ärzten vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Gabrielle Giffords liegt im künstlichen Koma.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.