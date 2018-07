Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat von der Regierung in Afghanistan mehr Anstrengungen gegen Korruption und Drogenhandel verlangt. Bei einem Treffen mit Präsident Hamid Karsai in Kabul forderte er auch besseren Schutz für religiöse Minderheiten. Zugleich versprach er deutsche Unterstützung auch für die Jahre nach 2014, wenn der Einsatz der Bundeswehr vorbei sein soll. Über das neue Bundeswehrmandat wird das schwarz-gelbe Kabinett am Mittwoch beraten. Die Abstimmung im Bundestag ist dann für den 28. Januar geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.