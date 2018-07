Ägypten-Reisen abgesagt - Aber keine Rückholaktion

Berlin (dpa) - Die großen deutschen Reiseveranstalter werden bis Mitte Februar keine Urlauber mehr nach Ägypten bringen. Die Reiseverträge werden von den meisten Anbietern aktiv gekündigt, wie der Deutsche Reiseverband (DRV) am Dienstag mitteilte. Das bedeutet, dass Abflüge gestrichen werden und betroffene Urlauber ihr Geld zurückbekommen. Wollen sie stattdessen andernorts Urlaub machen, müssen sie neu buchen. An eine Evakuierung aller deutschen Touristen, die sich derzeit in Ägypten aufhalten, ist aber weiter nicht gedacht. Mit der Entscheidung reagiert die Reisebranche auf die erneute Verschärfung der Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Das Ministerium rät wegen der anhaltenden Unruhen dringend von Reisen nach ganz Ägypten ab.

Winter legt Jobaufschwung auf Eis

Nürnberg (dpa) - Der harte Winter hat den Jobaufschwung vorübergehend auf Eis gelegt und die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresbeginn auf deutlich über drei Millionen steigen lassen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren im Januar 3,347 Millionen Menschen ohne Arbeit; dies waren 331 000 mehr als im Dezember, aber 270 000 weniger als vor einem Jahr. Damit verzeichnete die BA die niedrigste Januar-Arbeitslosigkeit seit 19 Jahren. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,7 Punkte auf 7,9 Prozent zu. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 8,6 Prozent gelegen.

Arbeitslosenquote in Euro-Ländern und EU stabil

Luxemburg (dpa) - In den Euro-Ländern liegt die Arbeitslosigkeit nach wie vor bei zehn Prozent. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte, betrug die Quote im Dezember 2010 wie bereits im Vormonat 10,0 Prozent. Auch in den 27 EU-Mitgliedsländern blieb die Arbeitslosenquote mit 9,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat November stabil. In den Niederlanden (4,3 Prozent) und in Luxemburg (4,9 Prozent) sieht die Lage am Arbeitsmarkt am besten aus. Die höchsten Arbeitslosenquoten haben Spanien (20,2 Prozent) sowie mit jeweils 18,3 Prozent Litauen und Lettland. Mehr als 23 Millionen Menschen in der EU hatten nach Schätzungen von Eurostat im Dezember keine Arbeit, davon fast 16 Millionen im Euroraum.

