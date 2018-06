Berlin (dpa) - Nach dem Dioxin-Skandal will die Bundesregierung die Weichen für schärfere Auflagen an die Wirtschaft stellen. Das Kabinett berät morgen über die Pflicht von Futtermittelunternehmen und Privatlaboren, die Behörden über Giftnachweise zu informieren. Die Punkte gehören zum Aktionsplan von Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner und den Ländern. Es gebe in Deutschland in Zukunft schärfere Kontrollen, eine dichtere Überwachung und höhere Auflagen für Lieferanten, sagte Aigner dem «Hamburger Abendblatt».

