Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak will nicht noch einmal für das Amt kandidieren. Das kündigte der 82-Jährige am Abend an. Seine Rede wurde vom ägyptischen Fernsehen übertragen.

