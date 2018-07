Kairo (dpa) - In Kairo marschieren die Massen gegen Mubarak: Am Vormittag versammelten sich mehrere hunderttausend Menschen zum friedlichen Protest auf dem zentralen Tahrir-Platz und den angrenzenden Straßen. In Sprechchören und auf Transparenten verlangten sie erneut den Rücktritt von Staatspräsident Husni Mubarak. Die Opposition will eine Million Menschen auf die Beine bringen, um Mubaraks Rücktritt zu erzwingen. Nach Informationen des Senders Al-Dschasira war dieses Ziel bereits am Mittag erreicht. In Kairo zeigte die Armee Präsenz, ohne die Proteste zu behindern.

