Kairo (dpa) - Ägyptens Präsident Mubarak hat sich offensichtlich zum Machtverzicht entschieden. In wenigen Minuten will der 82-Jährige eine Rede an die Nation halten. Auf dem Tahrir-Platz im Zentrum Kairos feiern bereits schätzungsweise eine Million Menschen das Ende der fast 30-jährigen Ära Mubarak.

