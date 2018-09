Stuttgart (dpa) - Seit Mitte September 2010 musste er sich vor Gericht für eine Tat verantworten, die sein Sohn beging: Doch der Vater des Amokläufers von Winnenden saß die wenigste Zeit im Verhandlungssaal. dpa dokumentiert die wichtigsten Etappen des Prozesses:

16.09.2010: Gleich zu Beginn des Prozesses gegen den Unternehmer sagt der Vorsitzende Richter Reiner Skujat, der Angeklagte könnte auch wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt werden. Die Hoffnung der Hinterbliebenen auf Reue oder eine Entschuldigung enttäuscht der Sportschütze.

21.09.2010: Die Schwester einer getöteten Schülerin greift den Angeklagten in einer Erklärung an. Denn er habe den Amoklauf seines Sohnes am 11. März 2009 erst ermöglicht. Mit einer ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Waffe wäre ein solcher Massenmord nicht möglich gewesen, sagt sie.

23.09.2010: Nach Recherchen der Polizei war der Jugendliche kein Mobbingopfer. Von Schülern und Lehrern wurde der 17-Jährige als unauffällig und mittelmäßig bis schlechter Schüler beschrieben, sagt ein Polizist als Zeuge vor Gericht.

28.09.2010: Ein Freund des Täters sagt aus, der 17-Jährige habe die Schule schleifen lassen, kaum Freunde gehabt und sei süchtig nach Computer-Ballerspielen gewesen.

30.09.2010: Die Polizei rekonstruiert den Verlauf der Tat in einer 3-D-Animation. Laut Erkenntnissen der Ermittler kannte der Amokläufer den Code zum Waffenschrank seines Vaters nicht.

05.10.2010: Der Amokläufer hat einem Gutachten zufolge nicht gezielt auf Mädchen geschossen.