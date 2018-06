Angekündigte Börsen-Megafusion sorgt für Euphorie

Frankfurt/Main (dpa) - Die angekündigte Megafusion zwischen der Deutschen Börse und dem transatlantischen Börsengiganten NYSE Euronext hat an den Märkten für Euphorie gesorgt. Die Aktien beider Börsen reagierten mit Kurssprüngen. Neben Anlegerschützern äußerten sich zahlreiche Analysten und Händler am Donnerstag positiv zu den Fusionsplänen. Die beiden Unternehmen hatten am Mittwoch erklärt, sie befänden sich in «fortgeschrittenen Fusionsverhandlungen». Ob es in diesem zweiten Anlauf zum Zusammenschluss komme, sei aber noch nicht sicher.

Maschinenbau: Kein Ende des Aufschwungs - 20 000 zusätzliche Jobs

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer wollen ihre Produktion im laufenden Jahr um zehn Prozent steigern und 20 000 neue Arbeitsplätze in den Stammbelegschaften schaffen. «Wir gehen von einer Fortsetzung des Aufschwungs aus», sagte VDMA-Präsident Thomas Lindner am Donnerstag in Frankfurt. Bisher hatte der Verband für das neue Jahr ein Produktionsplus von 8 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr konnte die Branche ihre Produktion um 8,8 Prozent steigern. Damit ist die deutsche Schlüsselbranche immer noch weit von dem Niveau des Boomjahres 2008 entfernt. 2009 war die Produktion um fast ein Viertel eingebrochen.

Bundesbank-Präsident: Habe Merkel Verschwiegenheit zugesagt

Wien/Frankfurt (dpa) - Das Rätsel um die berufliche Zukunft von Bundesbankpräsident Axel Weber bleibt weiter ungelöst. Weber sagte am Donnerstag in Wien lediglich, er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel zugesagt, dass er sich dazu zunächst nicht äußern werde. «Wir werden alle Entscheidungen, die notwendig sind, in enger Abstimmung treffen», sagte der 53-Jährige. Zuvor hatte es Meldungen gegeben, Weber wolle noch am Donnerstag für Klarheit sorgen. Am Vortag hatten Berichte über einen Wechsel des Notenbankers zur Deutschen Bank für Wirbel gesorgt. Hartnäckig halten sich Spekulationen, Weber könnte Nachfolger von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann werden.

Medien: Nokia steht kurz vor Kooperation mit Microsoft