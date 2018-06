Inhalt Seite 1 — Teamchef: Heidfeld «unser Mann», wenn er überzeugt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jerez (dpa) - Diesmal kann's bei «Quick» Nick schnell gehen. Das Engagement bei Lotus Renault scheint nur noch eine Formsache. Ausgerechnet für Ex-Teamkollege Robert Kubica würde Heidfeld einspringen. Am Wochenende darf er in Jerez schon einmal testen.

Der Aushilfsjob für Nick Heidfeld bei Lotus Renault rückt immer näher - der 33-Jährige hat es selbst in der Hand. «Wenn er überzeugen kann, ist er unser Mann», sagte Teamchef Eric Boullier bei den Formel-1-Testfahrten in Jerez dem Magazin «auto, motor und sport». Heidfeld darf am Samstag und am Sonntag im neuen Wagen seine Qualitäten beweisen.

Heidfeld bringt genau das mit, was sich Lotus Renault wünscht: Erfahrung. 173 Rennteilnahmen, wenn auch ohne Sieg. Zehn Jahre Stammpilot in der «Königsklasse» des Motorsports. Heidfeld gilt als guter Entwickler, er machte zudem schon mit spektakulären Manövern auf sich aufmerksam. Und doch hatte es schon in der vergangenen Saison nach dem BMW-Aus nicht für einen Cockitplatz gereicht.

«Quick» Nick musste sich mit dem Job als Ersatz für Michael Schumacher oder Nico Rosberg bei MercedesGP zufrieden geben. Dass er mitten in der Saison wechselte und zum Testpiloten des neuen Reifenlieferanten Pirelli avancierte, könnte sich nun als Vorteil erweisen. Einer wie der ebenfalls gehandelte Italiener Vitantonio Liuzzi, ausgemustert bei Force India, hat da nichts zum gegenhalten.

Schon vor der Saison 2010 war immer wieder der Name Heidfeld mit Renault in Verbindung gebracht worden. Das Team entschied sich damals aber für den Debütanten Witali Petrow, der Rookie neben dem routinierteren Kubica. Und Lotus Renault wollte auch 2011 wieder auf das russisch-polnische Duo setzen, bis der schwere Rallye-Unfall Kubica einen Notfallplan erforderlich machte - und Heidfeld auf die Liste brachte.

«Es gibt Fahrer, die gute Rennen hatten, Nick Heidfeld zum Beispiel», sagte Teambesitzer Gerard Lopez. «Wir alle wissen, dass Nick ziemlich gut ist. Aber wir wissen nicht, auf welchem Niveau er jetzt ist», meinte er. «Wir wissen auch nicht, wie er mit dem Auto zurecht kommt.»

Die Gelegeneit, genau das rauszufinden, bekommen Heidfeld und das Team am Samstag und Sonntag, wenn Heidfeld neben Bruno Senna Kilometer machen soll. Der Brasilianer wird allerdings nur einen halben Tag ans Steuer dürfen, Heidfeld dagegen anderthalb. Am Donnerstag steuerte Petrow den R31, der wie alle anderen Wagen einen Genesungsgruß in Polnisch an Kubica auf dem Wagen trug.