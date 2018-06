Inhalt Seite 1 — Anwältin: Mann zeugte acht Kinder mit Stieftochter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Koblenz/Mainz (dpa) - Ein Familienvater aus dem Westerwald soll mit seiner Stieftochter acht Kinder gezeugt haben.

Der 48-Jährige aus Fluterschen in Rheinland-Pfalz habe seine heute 18-jährige Tochter und seine 28 Jahre alte Adoptivtochter jahrelang missbraucht und zur Prostitution gezwungen, sagte die Anwältin der 28-Jährigen am Donnerstag und bestätigte damit Recherchen der «Rhein-Zeitung». Auch an seinem Stiefsohn soll sich der arbeitslose Mann vergangen haben. Der Angeklagte bestreitet nach Angaben seines Verteidigers die Vorwürfe.

Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte, dass der Mann vom kommenden Dienstag an wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht steht. Er sitzt seit August 2010 in Untersuchungshaft. Wie die Anwältin der Stieftochter der Nachrichtenagentur dpa sagte, konnte die Polizei ihn festnehmen, nachdem die Stieftochter einen an ihn gerichteten Abschiedsbrief seiner eigenen Tochter gefunden und an das Jugendamt weitergeleitet hatte. Die junge Frau wollte ausziehen und vorher noch einige Dinge loswerden.

Die Familie lebte in einem Einfamilienhaus mitten im Dorf, das etwa 750 Einwohner hat. Der 48-Jährige sei mit der 52 Jahre alten Mutter der 28-Jährigen verheiratet, sagte Anwältin Katharina Hellwig. Das Ehepaar habe insgesamt sieben Kinder, darunter vier gemeinsame. Außerdem habe der Mann zwei der drei Söhne und die 28-jährige Tochter aus erster Beziehung der Ehefrau adoptiert.

Laut Landgericht soll der Mann von Herbst 1987 bis Sommer 2010 zwei seiner Stiefkinder sowie seine Tochter sexuell missbraucht haben. Mit der Adoptivtochter zeugte er nach Angaben der Nebenklage-Anwältin zwischen 1999 und 2009 acht Kinder. Das erste Kind, ein Junge, starb wenige Wochen nach der Geburt an plötzlichem Kindstod. Es ist im Nachbardorf begraben.

Die 28-Jährige wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig vom Jugendamt betreut. Mindestens einmal in der Woche sei eine Mitarbeiterin vorbeigekommen, um zu helfen, sagte der Leiter des zuständigen Jugendamts, Hermann-Josef Greb. Es gab die Vermutung, dass der 48-Jährige der Vater der sieben Kinder sei, deshalb habe das Jugendamt immer wieder nach dem Vater der sieben Kinder gefragt. «Das Opfer hat das jeweils abgestritten und erklärt, da sei nichts dran, das seien Unterstellungen», sagte der Jugendamtsleiter. Auch Ermittlungen der Polizei scheiterten Greb zufolge daran, dass die Familie stets alles abstritt.

Der Anwältin zufolge besuchten alle Kinder den Kindergarten des Ortes und die Schule im Nachbarort Altenkirchen. Die 28-Jährige lebt mit ihren sieben Kindern mittlerweile nicht mehr in Fluterschen.