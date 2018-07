Inhalt Seite 1 — Börsianer begeistern sich für Megafusion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/New York (dpa) - Die angedachte Megafusion zwischen der Deutschen Börse und der New York Stock Exchange findet Zustimmung allenthalben. Deutsche und Amerikaner scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass sie nur gemeinsam eine Zukunft haben und betonen die guten Seiten der Ehe.

Die geplante Fusion der Deutschen Börse mit der New York Stock Exchange weckt große Hoffnungen. Politiker, Händler, Analysten und Anlegerschützer äußerten sich am Donnerstag überwiegend positiv zu den Plänen. Nur gemeinsam, so der Tenor, lasse sich die Konkurrenz in Schach halten. Denn alternative Handelsplattformen und rasant wachsende Börsen in Asien machen den etablierten Häusern das Leben schwer. Schon in der kommenden Woche könnte der Zusammenschluss perfekt gemacht werden. Allerdings können die Aufsichtsbehörden noch in letzter Sekunde querschießen.

«Zusammen mit New York geht an Frankfurt am Main kein Weg mehr vorbei», sagte Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth. Sie sieht den Finanzplatz gestärkt aus der Fusion hervorgehen. Denn kommt es zum Zusammenschluss, werden die Anteilseigner der Deutschen Börse bis zu 60 Prozent des Gesamtunternehmens kontrollieren und halten damit das Heft in der Hand. Auch die Anlegerschützer geben unter diesen Voraussetzungen Rückendeckung: «Wir unterstützen das Vorhaben der Deutschen Börse, den Konsolidierungsprozess in der Branche aktiv voranzutreiben», erklärte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Die beiden Börsenbetreiber hatten am Mittwoch erklärt, sie befänden sich in «fortgeschrittenen Fusionsverhandlungen». Es ist bereits der zweite Anlauf für eine Fusion mit der NYSE Euronext, die neben den USA auch ein starkes Standbein in Europa hat. Wenn sich die beiden Unternehmen zusammentun, entsteht ein Branchengigant mit Handelsplätzen in Frankfurt, New York, Amsterdam, Paris, Lissabon, Brüssel und London. Nirgendwo anders auf der Welt würde mehr gehandelt.

Der Finanzdienstleister Bloomberg rechnete aus, dass die gelisteten Unternehmen einen Wert von mehr als 20 Billionen Dollar hätten und 36 Prozent des kompletten Aktienhandels über den neuen Konzern liefen. Zudem hätte die Megabörse ein starkes Standbein im höchst lukrativen Derivatemarkt. Dabei handelt es sich um abgeleitete Finanzprodukte, etwa Wetten auf die Preisentwicklung bei Rohstoffen. Die beiden Seiten wollen durch den Zusammenschluss jährlich 300 Millionen Euro an Kosten einsparen, etwa durch eine Verzahnung der komplexen Computersysteme.

«Ich persönlich finde den Schritt gut», sagte Andreas Lipkow von der Wertpapierhandelsbank MWB Fairtrade. «Er ist notwendig, um der wachsenden Konkurrenz aus Asien die Stirn bieten zu können.» Gerade will die Börse in Singapur die Börse in Sydney übernehmen. Die Börse in Hongkong erklärte am Donnerstag, auch sie denke über mögliche Fusionen nach. Angesichts dessen bekommt die angepeilte deutsch-amerikanische Fusion auch den Segen der Analysten. «Ein attraktiver Deal, der auch strategisch sinnvoll ist», urteilte Arnaud Giblat von der Schweizer Bank UBS.

«Wir brauchen Zusammenschlüsse», sagen auch die Händler in New York. Ihr Sprachrohr «Wall Street Journal» stellte allerdings leicht wehmütig fest: «Für New York ist der Schritt ein Symbol für die schwindende Dominanz auf der Weltbühne.» Immerhin soll nach Informationen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX der Aktienhandel von der US-Metropole aus gesteuert werden. Das lukrativere Derivategeschäft sowie die Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren würden voraussichtlich von Frankfurt aus geführt werden, hieß es aus US-Finanzkreisen.