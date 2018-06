Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak tritt nicht zurück, will aber Amtsvollmachten an seinen Vize Omar Suleiman abgeben. In einer Rede an die Nation lehnte er einen vollständigen Rückzug von der Macht ab. Mubarak sagte, dass er die Umsetzung der versprochenen Reformen und eine friedliche Übergabe der Macht selbst überwachen wolle. Er erkenne die Forderung der ägyptischen Jugend, die von einer besseren Zukunft träume, vollständig an. Er habe Änderungen von sechs Paragrafen der Verfassung angeordnet.

