Islamabad (dpa) - Ein Selbstmordattentäter in einer Schuluniform hat in der nordwestpakistanischen Stadt Mardan nach neuesten Angaben mindestens 27 Soldaten mit in den Tod gerissen. 40 weitere Soldaten seien verletzt worden, hieß es von den Behörden. Zivilisten seien nicht betroffen. Zu dem Angriff kam es nach Armeeangaben während der Morgenübungen der Soldaten. Der jugendliche Attentäter sei als Schulkind verkleidet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. So habe er in das stark gesicherte Trainingszentrum der Armee eindringen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.