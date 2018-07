Grefrath (dpa) - Einen Tag nach der Beerdigung von Mirco hat die Polizei erneut eine Suchaktion gestartet. Unbestätigten Angaben zufolge suchen Polizisten in der Gegend um den Tatort eine Tatwaffe. Laut Krefelder Staatsanwaltschaft habe der Täter Angaben dazu gemacht, wie Mirco starb. Diese Angaben würden nun überprüft. Die Leiche des Zehnjährigen war vor zwei Wochen in einem Waldstück nahe Grefrath am Niederrhein entdeckt worden. Der mutmaßliche Mörder hatte die Ermittler dorthin geführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

