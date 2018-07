Bochum (dpa) - Im Bochumer Fußball-Wettskandalprozess sollen im März die ersten Urteile gesprochen werden. Das gaben die Richter heute bekannt. Die Hauptangeklagten Nürettin G. und Tuna A. könnten damit vorzeitig aus dem Strafverfahren ausscheiden. Die ebenfalls Angeklagten Kristian S. und Stevan R. müssen sich dagegen auf eine längere Prozessdauer einstellen. Den Ermittlungen zufolge stehen insgesamt 302 Partien unter Manipulationsverdacht. Betroffen sind wohl Ligen in Deutschland, Belgien, Slowenien, Bosnien, Österreich, Kroatien, in der Türkei, der Schweiz und in Kanada.

