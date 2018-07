Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Maria Riesch darf weiter auf einen Start in der Super-Kombination bei der Ski-WM in Garmisch- Partenkirchen hoffen. Mannschaftsarzt Hannes Scherr sagte, er denke schon, dass es möglich sein könnte. Gemessen an den heutigen Blutwerten könnte die Olympiasiegerin an den Start gehen. Die letzte Entscheidung treffe die Athletin aber selbst. Riesch kann aufgrund einer Virusgrippe bislang nicht trainieren.

