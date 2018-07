Koblenz (dpa) - Ein Familienvater aus dem Westerwald soll mit seiner Stieftochter acht Kinder gezeugt haben. Der 48-Jährige aus Fluterschen in Rheinland-Pfalz habe seine heute 28 Jahre alte Adoptivtochter und seine 18-jährige leibliche Tochter außerdem jahrelang missbraucht und zur Prostitution gezwungen. Das sagte die Anwältin der 28-Jährigen und bestätigte damit Recherchen der «Rhein-Zeitung». Auch an seinem Stiefsohn soll sich der arbeitslose Mann vergangen haben. Vom Landgericht hieß es, der Mann stehe von kommenden Dienstag an wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht.

