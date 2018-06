Verden (dpa) - Fast zehn Jahre liegt der Mord an dem kleinen Dennis aus Niedersachsen zurück. Nun verfolgen die Fahnder möglicherweise die entscheidende Spur zu einem Serienmörder. Ein Jogger will Dennis und seinen mutmaßlichen Mörder kurz nach seinem Verschwinden in einem hellen Opel Omega Caravan auf einem Waldweg gesehen haben. Das teilte die «Soko Dennis» in Verden mit. In dem Wagen saß ein bulliger Mann mit Brille und ein kleiner blonder Junge - möglicherweise Dennis. Die Ermittler machen den Mann für vier weitere Morde an Jungen verantwortlich.

