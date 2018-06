Regierung kündigt rasche Weber-Entscheidung an

Berlin (dpa) - Nach tagelangen Spekulationen um Bundesbank-Präsident Axel Weber will Kanzlerin Angela Merkel nun für Klarheit sorgen. Die Regierung kündigte für Freitagnachmittag eine schriftliche Erklärung zur beruflichen Zukunft des Notenbankers an. Zuvor trafen sich Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit Weber im Kanzleramt. «Heute Nachmittag kann man das Spekulieren einstellen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Seit Tagen belastet die ungeklärte Personalie die Bemühungen der Euro-Partner zur Stabilisierung der Gemeinschaftswährung.

Nokia verbündet sich mit Microsoft

Espoo/Berlin (dpa) - Strategiewende bei Nokia: Der weltgrößte Handy-Hersteller verbündet sich mit Microsoft, um seinen Abwärtstrend zu stoppen. Nokia wird Microsofts Betriebssystem Windows Phone als zentrale Smartphone-Plattform übernehmen, kündigten die Unternehmen am Freitag an. Nokia hatte bei den lukrativen Computer-Handys zuletzt deutlich an Boden verloren, weil Apple mit seinem iPhone und das Google-Betriebssystem Android den Ton angeben. Mit dem Strategiewechsel soll auch ein deutlicher Stellenabbau einhergehen, das Ausmaß ist bisher unklar. Nokia setzte bei den Computer-Telefonen bisher vor allem auf das eigene Betriebssystem Symbian, das aber als veraltet gilt.

Inflationsrate bei 2,0 Prozent: Höchster Stand seit Oktober 2008

Wiesbaden (dpa) - Die hohen Energiepreise haben die Inflationsrate im Januar auf 2,0 Prozent getrieben. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 2008. Das Statistische Bundesamt revidierte seine erste Schätzung am Freitag um 0,1 Prozentpunkte nach oben. Verantwortlich für den Anstieg waren vor allem die starken Preiserhöhungen bei Heizöl und Kraftstoffen sowie bei Obst und Gemüse. Im Dezember hatte die Jahresteuerung noch bei 1,7 Prozent gelegen. Vor allem beim Tanken mussten die Verbraucher deutlich mehr zahlen als ein Jahr zuvor (plus 9,9 Prozent). Haushaltsenergie war 7,8 Prozent teurer. Den stärksten Preisanstieg ermittelten die Statistiker bei leichtem Heizöl: Hier war es ein Aufschlag um 25,5 Prozent.

