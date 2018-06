Inhalt Seite 1 — Hartz-IV-Tauziehen geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - In die Hartz-IV-Hängepartie kommt wieder Bewegung. Ein neues Vermittlungsverfahren soll jetzt den Durchbruch bringen - und den Betroffenen möglichst rasch eine Verbesserung ihrer Lage. Die Gespräche könnten schon nächste Woche weitergehen.

Der Bundesrat rief am Freitag einstimmig erneut den Vermittlungsausschuss an. Damit wurde eine Abstimmung über das Konzept der schwarz-gelben Koalition vermieden, für die sich eine Niederlage von Union und FDP in der Länderkammer abgezeichnet hatte. Für das Einschalten des Vermittlungsausschusses votierten im Bundesrat die von Union und SPD regierten Länder gleichermaßen.

Beide Seiten betonten ihre Kompromissbereitschaft. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) erklärte, es sei Aufgabe der Länder, sich über Parteigrenzen hinweg zu verständigen. Er halte eine Einigung «in relativ überschaubarer Zeit» für möglich. Dies müsse nicht bis zur nächsten regulären Sitzung des Bundesrates am 18. März dauern. Die Gespräche sollen bereits kommende Woche weitergehen.

Nach dem Willen der Koalition soll der Hartz-IV-Regelsatz für 4,7 Millionen Leistungsempfänger rückwirkend zum 1. Januar um 5 auf 364 Euro erhöht werden. Dies ist der Opposition zu wenig. Zudem ist ein Bildungspaket für 2,5 Millionen Kinder aus armen Familien geplant und eine Millliardenentlastung der Kommunen bei den Sozialausgaben.

Nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die SPD-Ministerpräsidenten «die Notbremse gezogen und die Qualität unseres Angebotes endlich erkannt». Das sei nur möglich gewesen, weil die Koalition zuvor die fruchtlosen Gespräche mit immer neuen Oppositionsforderungen «unterbrochen» habe, sagte Merkel der Mainzer «Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Sie hoffe auf ein Ergebnis «in nicht allzu langer Zeit».

Für Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ist entscheidend, mit «gegenseitigem Grundvertrauen» in die neuen Verhandlungen zu gehen.

Der Bundestag hatte zuvor das bisherige Ergebnis des Vermittlungsausschusses gebilligt. Union und FDP stimmten für das Paket der schwarz-gelben Bundesregierung, die Opposition votierte geschlossen dagegen.