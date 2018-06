Inhalt Seite 1 — Analyse: Obama fürchtet nach Mubarak schwere Zeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barack Obama hat beim Drama in Kairo nicht immer eine gute Figur gemacht. Die Supermacht USA wirkte zeitweise hilflos. Doch die Sorgen werden mit Blick auf islamistische Kräfte nicht weniger. Was wird jetzt aus Washingtons wichtigem Verbündeten Ägypten?

Washington (dpa) - Richtig aufatmen kann Barack Obama nicht. Zwar ist ihm die Erleichterung über den Rücktritt Husni Mubaraks ins Gesicht geschrieben. In seiner Rede am Freitagabend beschwört der US-Präsident die Geschichte, erinnert an den Fall der Berliner Mauer, verbeugt sich vor dem Einsatz der Demonstranten für Frieden und Demokratie.

Doch statt Jubel pur zu zeigen, macht Obama an diesem historischen Freitag unmissverständlich klar, dass die Sorgen über das Schicksal des bevölkerungsreichsten arabischen Landes und engsten Partners der USA in Nahost längst kein Ende haben. «Ich bin sicher, es stehen schwere Tage bevor. Viele Fragen bleiben unbeantwortet.»

«Aber dies ist nicht das Ende des ägyptischen Übergangs, das ist ein Anfang.» Am Ende müsse Demokratie stehen. Die Aufgabe des jetzt herrschenden Militärs sei es, die Rechte des Volkes zu schützen.

Das Drama in Kairo ist die erste echte außenpolitische Krise für Obama. Nicht immer wirkte er dabei wie ein gewiefter Krisenmanager. Zeitweise ließen Mubaraks Tricks ein Gefühl der Machtlosigkeit in Washington aufkommen. Eines ist klar: Aufatmen kann Obama noch lange nicht. Die bange Frage lautet: Bleibt Ägypten langfristig auf einem israel- und amerikafreundlichen Kurs? Und: Ist den Militärs zu trauen?

Über Stunden hatte Obama gezögert, vor die Öffentlichkeit zu treten. Stattdessen schickt er seinen Vize Joe Biden vor. «Unumkehrbarer Wandel (...) in Richtung Demokratie», fordert Biden. Das klingt beinahe wie eine Mahnung - ganz offenbar mit Blick auf den ersten Schritt der Militärs, das Parlament aufzulösen.

Jahrzehntelang hatten die USA Milliarden und Abermilliarden nach Ägypten gepumpt - doch in Zeiten der Krise zeigte sich, dass die Supermacht ohne echten Einfluss ist. Statt effektiv auf den besten Verbündeten im Nahen Osten einzuwirken und die Ereignisse mit zu gestalten, wirkte Obama streckenweise wie ein Außenstehender, der die Entwicklung staunend verfolgt.