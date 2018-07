Berlin (dpa) - Mit Freude und Erleichterung hat der Westen auf den Machtwechsel in Ägypten reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Abend in Berlin: «Wir sind alle Zeugen eines historischen Wandels.» Mubarak habe seinem Land mit dem Rücktritt einen «letzten Dienst» erwiesen. Sie bot der künftigen Spitze Unterstützung an. US-Vizepräsident Joe Biden bezeichnete den Abgang des ägyptischen Staatspräsidenten Husni Mubarak als entscheidenden Moment in der Geschichte.

