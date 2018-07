Kairo (dpa) - Die Lage in Ägypten spitzt sich zu: Die Armeeführung in Kairo trat zu Beratungen über die Lage im Land zusammen. Das Oberkommando kündigte eine «wichtige Erklärung» an. Gegner des Regimes von Präsident Husni Mubarak, der bisher einen vollständigen Rückzug ablehnt, wollen von Mittag an Millionen Menschen zu Protesten auf den Straßen versammeln. Mubarak hatte am Abend einige seiner Befugnisse an seinen Vizepräsidenten Omar Suleiman abgegeben. Den Anhängern der Protestbewegung geht das nicht weit genug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.