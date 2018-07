Kairo (dpa) - Präsident setzt sich ab: Der ägyptische Präsident Husni Mubarak ist einem Bericht des arabischen Nachrichtensenders al- Arabija zufolge in Scharm el Scheich am Roten Meer eingetroffen. Der Präsident sei in Begleitung seiner Familie, berichtete der Sender. Mubarak hat dort eine Ferienvilla. Ein Rückzug nach Scharm el Scheich war in den vergangenen Tagen mehrfach als eine gesichtswahrende Option für Mubarak genannt worden.

