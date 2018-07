Berlin (dpa) - In die Hartz-IV-Hängepartie kommt wieder Bewegung. Der Bundesrat rief einstimmig erneut den Vermittlungsausschuss an. Damit wurde eine Abstimmung über das Konzept der schwarz-gelben Koalition vermieden, für die sich eine Niederlage von Union und FDP in der Länderkammer abgezeichnet hatte. Beide Seiten betonten ihre Kompromissbereitschaft. Es sei Aufgabe der Länder, sich über Parteigrenzen hinweg zu verständigen, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer zeigte sich optimistisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.