Offenbach (dpa) - Heute regnet es vor allem in der Mitte und im Süden zeitweise. In einem Streifen vom Rheinland bis zur Oberlausitz kann es dabei auch länger anhaltend regnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Im Norden, vom Emsland bis nach Vorpommern ist es tagsüber meist trocken und zeitweise zeigt sich auch mal die Sonne zwischen den Wolken. Im Laufe des Nachmittags kann es an der Ostseeküste leicht schneien. Von Südbaden bis zum westlichen Alpenrand wird es nachmittags freundlicher. Es bleibt dort dann trocken und zeitweise scheint die Sonne.

Die Höchsttemperaturen liegen in Vorpommern nur um 5 Grad, im Westen und Süden werden dagegen milde 8 bis 12 Grad erreicht, im Breisgau sogar bis 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in den Höhenlagen und an der Ostseeküste frisch aus Südwest bis West, in Gipfellagen mit stürmischen Böen. Im Nordosten dreht er nachmittags auf nördliche Richtungen.