Los Angeles (dpa) - Hollywood-Legende Elizabeth Taylor (78) ist wegen Herzproblemen ins Krankenhaus gekommen. Inzwischen gehe es der Schauspielerin aber wieder besser, meldete CNN am Samstag unter Berufung auf eine Sprecherin des Stars.

Taylor sei zuvor wegen Anzeichen für eine chronische Herzinsuffizienz in das Cedars-Sinai Medical Centre in Los Angeles gebracht worden. «Ich kann Ihnen versichern, dass es ihr gut geht und sogar noch besser als das», zitierte der Sender die Sprecherin.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin ist bereits im Oktober 2009 wegen Herzproblemen behandelt worden. Nach einem Eingriff an einer Herzklappe hatte sie per Twitter mitgeteilt: «Es ist, als ob ich eine ganz neue Pumpe habe.» Ganz scheinen die Probleme aber offenbar doch nicht behoben. Taylor sollte vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Diva wird in zwei Wochen 79.

«Dame Elizabeth» hat zwei Oscars, den ersten für «Telefon Butterfield 8» (1960), den zweiten 1967 für «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?». Vor allem in den 80er Jahren machte sie allerdings auch mit Alkohol- und Medikamentenmissbrauch Schlagzeilen. Übergewicht verstärkte die Probleme.

Fans hatten sich bereits Sorgen gemacht, weil Taylor fast ein halbes Jahr nichts über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt hat, den sie sonst gern nutzt. Erst am Mittwoch hatte sie sich wieder gemeldet: «Ich mag es, mit den Fans, die mich so unterstützt haben, in Verbindung zu bleiben.» Aber: «Manchmal glaube ich, wir wissen zuviel über unsere Idole und das kann Träume zerstören. Deshalb, wie alles im Leben, sollte auch das (Twitter) mit Augenmaß benutzt werden.»

