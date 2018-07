München (dpa) - Der Kampf um Kunden auf dem deutschen Automarkt kommt auch Käufern von Gebrauchtwagen verstärkt zu Gute. Nach einer Studie sind die Rabatte der Händler im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

So könnten Autokäufer derzeit im Durchschnitt einen Preisnachlass von 7,4 Prozent erzielen, wie eine Befragung der Unternehmensberatung Progenium von 1000 Autokäufern vor und nach einem Kauf ergab. Ein Jahr zuvor waren es im Schnitt 5,7 Prozent Rabatt. «Der Wettbewerb um den Autokäufer ist in Deutschland immens», sagte Progenium Geschäftsführer Michael Mandat in München.

Nach den Verzerrungen der Abwrackprämie und dem damit verbundenen Einbruch der Autoverkäufe im vergangenen Jahr komme der scharfe Wettbewerb den Kunden durchaus entgegen. «In Deutschland wird um jeden Kunden, auch mit Rabatten, gekämpft», sagte Mandat. Das sei auch beim Neuwagenkauf zu spüren. Nach Berechnungen von Progenium können Käufer hier im Schnitt 14,7 Prozent Nachlass erreichen. Die Zeitschrift «auto, motor und sport» hatte gar einen Durchschnitt von 18 Prozent Rabatt auf Neuwagen errechnet.