Moskau (dpa) - Mit harten Rhythmen haben die Heavy-Metal-Rocker Iron Maiden («The Number of the Beast») die Fans zum Auftakt ihrer Welttournee in Moskau begeistert.

«Die legendäre Gruppe Iron Maiden betäubt Moskau», schrieb die Zeitung «Komsomolskaja Prawda» am Samstag über den Auftritt in der Olimpiski-Halle. Die britische Band reist zunächst weiter nach Südostasien, bevor sie im Mai und Juni insgesamt sechs Konzerte in Deutschland spielt.

Im Mittelpunkt stehen Songs des neuen Albums «The Final Frontier», das in fast 30 Ländern an die Spitze der Charts stürmte, darunter auch in Deutschland. Für die Tour reist Iron Maiden mit einem eigens gestalteten Flugzeug, wie die Band auf ihrer Internetseite schreibt. Kapitän ist angeblich Sänger Bruce Dickinson persönlich.

