Berlin (dpa) - Hartz-IV-Empfänger könnten noch vor einer Einigung in punkto Hartz IV fünf Euro mehr ausgezahlt bekommen. FDP-Chef Guido Westerwelle sprach sich in der «Südwestpresse» dafür aus, den Betreffenden die von der Regierung errechnete Mindesterhöhung des Regelsatzes auf 364 Euro vorab zukommen zu lassen. Eine solche vorläufige Regelung fordern auch Opposition und Sozialverbände. Bund und Länder wollen sich in einer zweite Vermittlungsrunde auf eine Hartz-IV-Reform verständigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.