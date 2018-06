Hamburg (dpa) - Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton will nach Kairo fliegen, um dort auch mit den Muslimbrüdern zu sprechen. Das kündigte sie im «Spiegel» an. Der Erfolg der Wahlen hänge davon ab, dass sie von der gesamten Gesellschaft getragen würden. Sie erwarte, dass das ägyptische Militär einen Plan für möglichst baldige Wahlen vorlegt. Die notwendige Übergangsphase sollte in ihren Augen nicht länger als ein paar Wochen, höchstens einige Monate dauern.

