Berlin (dpa) - Die Wette läuft: Bleibt er oder hört er auf? Thomas Gottschalk will am Abend den «Wetten, dass...?»-Zuschauern angeblich sagen, ob er nach dem schweren Kandidaten-Unfall aufhört. Das sei eine Angelegenheit zwischen ihm und dem Publikum, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bei der letzten Sendung war der Wettkandidat Samuel Koch schwer gestürzt, er ist seitdem gelähmt. Mit vielen Stars soll in Halle/Saale das 30-jährige Bestehen der Fernsehshow gefeiert werden. Erwartet werden unter anderem Robbie Williams mit Take That, Topmodel Naomi Campbell und Rockmusiker Udo Lindenberg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.