Kairo (dpa) - Der Umbruch in Ägypten geht voran: Der Oberste Militärrat hat die Auflösung beider Kammern des Parlaments angekündigt. Außerdem sollen binnen sechs Monaten Neuwahlen stattfinden, teilte der Rat in Kairo mit. Ferner kündigten die Militärs die Bildung eines Rates zur Änderung der Verfassung an. Die Armeeführung kam damit wichtigen Forderungen der Oppositionsbewegung nach, die in wochenlangen Protesten den Sturz von Staatschef Husni Mubarak erzwungen hatte. Nach seinem Rücktritt am vergangenen Freitag hatte das Militär die Macht übernommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.