Aue (dpa) - Enrico Kern hat dem FC Erzgebirge Aue mit einem Last-Minute-Tor einen Zittersieg beschert. Mit seinem Treffer zum glücklichen 1:0 (0:0) in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen den TSV 1860 München schoss der Stürmer die Sachsen auf Tabellenplatz vier der 2. Fußball-Bundesliga.

Durch den zwölften Saisonsieg erreichte der Aufsteiger bereits am 22. Spieltag sein Saisonziel von 40 Punkten. «Das ist das wichtigste Spiel der Saison», hatte Aues Trainer Rico Schmitt angesichts der möglichen 40 Zähler gesagt. Dafür zeigten nicht nur seine Akteure, sondern auch Fans und Nachwuchsspieler vollen Einsatz. Diese hatten mit geborgten Rasenwalzen vom Liga- Spitzenreiter Hertha BSC den durchweichten Platz im Erzgebirgsstadion bespielbar gemacht.

Die von beiden Seiten flott geführte Partie blieb während der gesamten ersten Halbzeit arm an zwingenden Torchancen. Kevin Schlitte verfehlte in der 39. Minute nach einem Freistoß per Kopf ebenso Münchner Tor wie zuvor Pierre le Beau (16.) mit einem Distanzschuss. Aues Schlussmann Martin Männel wehrte in der 34. Minute mit tollem Reflex einen Schuss aus zehn Metern von Benjamin Lauth zur Ecke ab.

Turbulent startete Aue die zweite Hälfte: Binnen weniger Sekunden scheiterten in der 47. Minute Marc Hensel an Löwen-Keeper Gabor Kiraly und anschließend Enrico Kern mit einem Schuss übers Tor am eigenen Unvermögen. Ein Fernschuss von Hensel (51.) strich knapp am Kasten vorbei. Mit zunehmender Spielzeit verflachte die Partie auf dem tiefen Boden zusehends - bis auf den letzten Höhepunkt.