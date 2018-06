NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem kräftigen Rutsch auf den tiefsten Stand seit drei Wochen am Montag im europäischen Handel hat sich der Euro <EURUS.FX1> im New Yorker Handel wieder an die Marke von 1,35 US-Dollar zurückgekämpft. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,3483 Dollar. Marktteilnehmer sehen den Euro wieder mehr im Griff der Schuldenkrise und belastet von der Enttäuschung über das Treffen der Euro-Finanzminister, das bislang wenig Signale zur Problemlösung gesendet habe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3440 (Freitag: 1,3524) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7441 (0,7394) Euro.

