WestLB-Abwicklung rückt näher - Streit um Milliardenlasten =

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Die Rettung der schwer angeschlagenen WestLB droht in letzter Sekunde zu scheitern: Einen Tag vor Ablauf des Brüsseler Ultimatums zum Umbau der Bank ist völlig unklar, wer die Milliardenkosten dafür tragen soll. Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW-Sparkassen streiten darum, wer welchen Beitrag leistet. Sollten die Gespräche platzen, schlittert die WestLB auf ihre Abwicklung zu. Erstmals würde in der Finanzmarktkrise eine große deutsche Bank verschwinden. In Krisengesprächen ringen der Bund und die WestLB-Eigentümer bis zur letzten Minute um eine Einigung.

Mit dem Aufschwung wieder mehr Überstunden =

Nürnberg/Berlin (dpa) - Die gute Auftragslage lässt sich in immer mehr Unternehmen nur noch mit Überstunden bewältigen. Allein im vergangenen Jahr seien in der deutschen Wirtschaft 15 Prozent mehr Überstunden geleistet worden als noch im Krisenjahr 2010, berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer Studie von Januar, aus der am Montag auch die «Bild»-Zeitung zitierte. Insgesamt hätten Beschäftigte im Jahr 2010 offiziell 1,25 Milliarden bezahlte Stunden geleistet - nach 1,086 Milliarden im Jahr davor. Im Schnitt sei jeder Beschäftigte im Aufschwungjahr 2010 zu 43,6 Überstunden herangezogen worden; im Jahr 2009 seien es lediglich 38,4 Überstunden gewesen, berichtet das Forschungszentrum der Bundesagentur für Arbeit.

Widerstand gegen Wirtschafts-Pakt wächst =

Brüssel (dpa) - Das deutsch-französische Vorhaben eines «Pakts für Wettbewerbsfähigkeit» wird in Europa zunehmend skeptisch gesehen. Vor allem in kleineren Ländern gibt es Bedenken, ob der Pakt zur einer besseren Koordinierung der Wirtschaftspolitiken in den 17 Euro-Ländern nötig ist. Das wurde am Montag am Rande von Beratungen der Euro-Finanzminister in Brüssel deutlich. Deutschland und Frankreich hatten den Plan vor eineinhalb Wochen beim EU-Gipfel vorgestellt.

Tempo bei Börsenfusion - Postenverteilung läuft =