Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Bei den Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen steht Maria Riesch nach der ersten Woche mit zwei Bronzemedaillen da. Angesichts der Virusgrippe eine überaus gute Bilanz der deutschen Doppel-Olympiasiegerin, die im zweiten WM-Teil weitere Chancen hat.

Im Interview der Nachrichtenagentur dpa spricht sie über die Chancen der deutschen Damen in den Technik-Rennen, gerade im Riesenslalom ist das Team gut aufgestellt. «Aber daneben greifen kann man immer, das gab es bei Weltmeisterschaften immer wieder. Es gibt nie eine Garantie», sagte die 26-Jährige.

Ganz ehrlich: Was haben Sie sich gedacht, als Sie die Grippe erwischt hat?

Maria Riesch: «Da ärgert man sich schon, auch wenn es am Anfang nicht so schlimm schien und man denkt: Ein bisschen Halskratzen ist kein Problem. Aber dann habe ich gemerkt, wie es mich richtig erwischt hat. Da habe ich kurz ein bisschen die Panik bekommen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn ich jetzt total flach liege und nicht mehr fahren kann, das wäre ein Desaster. Gott sei Dank hab ich mich einigermaßen gefangen und noch eine zweite Medaille gewonnen. Ich bin total glücklich.»

Aber jetzt geht es ja, zumal mit zwei Medaillen im WM-Gepäck, besser.

Riesch: «Ich mache am Montag noch einmal einen Tag frei. Ich habe am Samstag gemerkt, dass mir die Pause wirklich sehr gut getan hat. Danach werde ich mich auf das Training in den technischen Disziplinen konzentrieren. Die Spezialisten haben den Vorteil, dass sie sich seit Wochen auf den Riesenslalom und den Slalom vorbereiten können. Für die Allrounder ist das Programm ein bisschen knapper und deswegen werde ich versuchen, die paar wenigen Tage so gut wie möglich zu nutzen.»

Ihre Schwester Susanne gehört zu diesen Technik-Spezialistinnen. Ihr Vater Siegfried hat nach dem Weltcup in Semmering gesagt, dass er ihr auch einmal einen großen Sieg gönnen würde. Wäre dafür nicht die WM der perfekte Zeitpunkt?