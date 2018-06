Inhalt Seite 1 — WestLB-Abwicklung rückt näher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Die Rettung der schwer angeschlagenen WestLB droht in letzter Sekunde zu scheitern: Einen Tag vor Ablauf des Brüsseler Ultimatums zum Umbau der Bank ist völlig unklar, wer die Milliardenkosten dafür übernimmt.

Das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW-Sparkassen versuchen als WestLB-Eigentümer erneut, dem Bund eine Hilfe in Milliardenhöhe abzuringen. Die Verhandlungen seien in einer Sackgasse, verlautete aus dem Umfeld. Sollten die Gespräche platzen, schlittert die WestLB auf ihre Abwicklung zu. Erstmals würde damit in der Finanzmarktkrise eine große deutsche Bank verschwinden. Dann bliebe nur eine riesige Bad Bank für Schrottpapiere übrig.

In den Krisengesprächen ringen der Bund und die WestLB-Eigentümer buchstäblich bis zur letzten Minute. Ein neuer Einigungsversuch wird erst am Dienstagnachmittag in Berlin gestartet. Nur wenige Stunden später um Mitternacht läuft die Frist für einen neuen Sanierungsplan mit einem tragfähigen Geschäftsmodell aus. Als wahrscheinlich gilt, dass für die WestLB zwar ein Verkleinerungsplan des Bankvorstandes in Brüssel eingereicht wird. Die entscheidende Frage, wer welche Finanzlasten schultert, könnte aber offen bleiben.

Die Positionen von Bund und Land Nordrhein-Westfalen lagen am Montag unverändert weit auseinander. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) pochte erneut auf eine weitere Bundeshilfe. Anders sei das Problem nicht zu lösen, sagte sie vor Journalisten in Berlin. Das Land habe als WestLB-Miteigentümer bisher finanziell zwar wenig für die WestLB beisteuern müssen. Seit November sei aber der finanzielle Puffer für jene WestLB-Papiere aufgebraucht, die in die Bad Bank ausgelagert wurden. Damit schlagen Ausfälle bei Schrottpapieren jetzt voll auf die Eigentümer durch. «Jetzt geht es Schlag auf Schlag.»

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verwies auf die Verantwortung von Land und NRW-Sparkassen. «Die Beteiligten arbeiten sehr intensiv daran und die Eigentümer nehmen ihre Verantwortung hoffentlich auch sehr gut wahr», sagte er in Brüssel auf die Frage, ob er glaubt, dass die WestLB noch gerettet werden kann.

Der Bund, der 2010 bereits 3 Milliarden Euro in die WestLB gesteckt hat und damit erstmals überhaupt bei einer Landesbank einstieg, wollte den neuen Forderungen aus Düsseldorf dem Vernehmen nach bisher nicht nachkommen. In die stockenden Verhandlungen über die Zukunft der WestLB habe sich die Bankenaufsicht Bafin eingeschaltet, verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen. Sollten die Gespräche scheitern, drohe der WestLB die Abwicklung. Dies wäre Sache der Bankenaufsicht und unterstreiche die Dramatik, hieß es weiter. Die WestLB hat gegenwärtig weltweit noch rund 5000 Mitarbeiter.

Auf jeden Fall soll an Brüssel fristgerecht zumindest ein Papier des Bankvorstandes abgeschickt werden, das eine zusätzliche Verkleinerung der WestLB um 30 Prozent vorsehe, hieß es in Kreisen der Eigentümer. Die drittgrößte deutsche Landesbank nach der LBBW und der BayernLB muss ohnehin um die Hälfte verkleinert werden. Das stand bereits vor der Brüssler Forderungen nach einem neuen WestLB-Sanierungsplan fest. Die europäischen Wettbewerbshüter wollen sich erst am Mittwoch nach dem Posteingang äußern. In Finanzkreisen waren aber Zweifel zu hören, ob Brüssel ein Vorstandspapier ohne finanzielle Einigung ausreicht.