Tunis (dpa) - Die tunesische Übergangsregierung regiert auf die gewaltige Flüchtlingswelle eigener Landsleute in Richtung Italien. In der Küstenregion Gabès seien mittlerweile alle möglichen Fluchtwege blockiert, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TAP. Bereits am Wochenende habe die Armee mit Unterstützung der Nationalgarde und von Fischern mehrere Überfahrten nach Lampedusa verhindert. In den vergangenen Tagen waren mehr als 5000 Tunesier auf die nur 20 Quadratkilometer große Insel geflohen. Sie nutzten die laxeren Grenzkontrollen nach Ben Alis Sturz, um nach Europa zu kommen.

