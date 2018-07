Gammertingen (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die schleppenden Verhandlungen über die Hartz-IV-Reform verteidigt. Es gehe in dieser Frage nicht um ein bisschen Mehr für Menschen, die in Not seien, sondern darum, ob Arbeiten sich lohne oder nicht, sagte Merkel heute bei einer CDU Wahlkampfkundgebung in Gammertingen in Baden-Württemberg. Bislang konnten sich Regierung und Opposition nicht über die Höhe des Regelsatzes einigen. Die Bundesregierung plant eine Erhöhung um 5 auf 364 Euro. Der Opposition ist das zu wenig. Eine neue Verhandlungsrunde soll morgen beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.